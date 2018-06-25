مصطفى خاطر يكشف كواليس ابتكار شخصية "عم شكشك"









وأشار خلال لقائه فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة "الحياة" إلى أنه فوجىء بعدها بأن الأمر وصل للفنان أشرف عبد الباقي وأعجب الأخير بالأمر ووجد أن شخصية الرجل العجوز تليق بخاطر.





ولفت إلى أنه تم استدعاء المؤلف نادر صلاح الدين، فيما بعد وجلسوا سويًا للتحدث عن تفاصيل الشخصية.



وأضاف أنه قدم شخصية عم شكشك خلال عروض "تياترو مصر" قبل البرنامج الخاص به والذي قدم خلاله هذه الشخصية.









كشف الفنان مصطفى خاطر، كواليس ابتكار شخصية "عم شكشك" الشهيرة، لافتًا إلى أنه قرر تجسيدها بعد أن تقمصها خلال حفل زفاف الفنان على ربيع، وذلك فى إطار فكاهي.