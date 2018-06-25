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تعرف على الدولة التي اختارتها أحلام الإماراتية لقاء إجازتها الصيفية (فيديو)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:57 ص
تعرف على الدولة التي اختارتها أحلام الإماراتية لقاء إجازتها الصيفية (فيديو)
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الفجر الفني
 

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قضائها إجازتها الصيفية برفقة أسرتها في دولة المغرب. 

وشاركت أحلام مقطع فيديو معلقة عليه: "أهل المغر شعب معطاء وكريم، تابعوني على سنابي إجازتي الصيفية أنا وعيالي راح تبدأ من المغرب، كل مدينة فيها تحكي قصة جميلة". 

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