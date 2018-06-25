تعرف على الدولة التي اختارتها أحلام الإماراتية لقاء إجازتها الصيفية (فيديو)

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قضائها إجازتها الصيفية برفقة أسرتها في دولة المغرب.

وشاركت أحلام مقطع فيديو معلقة عليه: "أهل المغر شعب معطاء وكريم، تابعوني على سنابي إجازتي الصيفية أنا وعيالي راح تبدأ من المغرب، كل مدينة فيها تحكي قصة جميلة".