تعرف على الدولة التي اختارتها أحلام الإماراتية لقاء إجازتها الصيفية (فيديو)
الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:57 ص
الفجر الفني
أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قضائها إجازتها الصيفية برفقة أسرتها في دولة المغرب.
وشاركت أحلام مقطع فيديو معلقة عليه: "أهل المغر شعب معطاء وكريم، تابعوني على سنابي إجازتي الصيفية أنا وعيالي راح تبدأ من المغرب، كل مدينة فيها تحكي قصة جميلة".
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