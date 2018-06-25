حسين صبور: لا أمل لمصر إلا بالاستثمار.. ومن غيره سننزل إلى الهاوية



وأضاف "صبور"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على القناة الأولى، الأحد، أن الاستثمار مطلوب من المصريين أولا، بقدر ما يمكنهم، ثم من العرب والأجانب.



وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال، أنه لا يوجد استثمار، بسبب البيروقراطية، وبطء التراخيص، والفساد، وعدم احترام الوزراء لتعاقداتهم وتغييرها من قبل الوزراء التاليين، مشددًا على أن مصر لديها فرص كبيرة لجذب الاستثمار.



قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه لا أمل لمصر إلا باستثمار مصري أو عربي أو أجنبي، لأنه يخلق فرص عمل للعمالة الجديدة، ومن غيره سننزل إلى الهاوية.