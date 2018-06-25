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استشاري نفسي يفجر مفاجأة عن محمد رمضان بعد أغنية "نمبر 1"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:29 ص
استشاري نفسي يفجر مفاجأة عن محمد رمضان بعد أغنية نمبر 1
محمد رمضان
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كساب أحمد
 
علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على أغنية "نمبر 1"، قائلًا: "محمد رمضان فنان موهوب، لكن ما يقوم به يعطي إحساس دائمًا بالنقص"، لافتًا إلى أنه وصفه لزملائه بالحمير ولنفسه بالأسد في الدراما عمليه تعويضية لما يُعانيه من نقص.

وأضاف "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن ما يقوم به "رمضان" من نشره صور سيارته يعتبر عمل استفزازي سيُؤدي إلى خسارة جزء كبير من جمهوره، معقبًا: "محمد رمضان ضحية مستشاريه".
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