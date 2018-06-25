لقاء عم ضياء مع منى الشاذلي ضمن الأكثر رواجًا بـ"يوتيوب" (فيديو)
الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:30 ص
الفجر الفني
تصدر لقاء الفنان محمد جمعة الشهير بشخصية "عم ضياء" المتشائمة في مسلسل "الوصية" الرمضاني، الذي أجراه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها الأسبوعي "معكم" مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا بـموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وحققت الحلقة 342,155 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 21 يونيو الجاري.
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