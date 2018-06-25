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فرج عامر عن مباراة مصر والسعودية: "صعبة علينا"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:10 ص
فرج عامر عن مباراة مصر والسعودية: صعبة علينا
النائب فرج عامر
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داليا الحسين
 
توقع النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، ورئيس نادى سموحة، فوز السعودية على مصر في مونديال روسيا 2018، موضحًا أن منتخب السعودية أكثر تنظيما من منتخب بلادنا، معلقا: "الماتش صعب على مصر جدًا وأتمنى الفوز".

وأوضح "عامر" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن منتخبنا كان يلعب بعشوائية كبيرة، ولا يوجد لديه جملة كروية كاملة، متابعًا: "مصر والسعودية أسوأ منتخبين في المونديال.. ومنتخب السعودية أكثر لياقة من منتخبنا".

وأشار إلى أن الشعب المصري لفظ هيكتور كوبر، مدير المنتخب الفني، وهناك حالة من الاستياء ضده.
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