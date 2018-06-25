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بعد شكاوى مستأجري محال بالمنوفية.. برلماني: استأجروها بثمن بخس

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:11 ص
بعد شكاوى مستأجري محال بالمنوفية.. برلماني: استأجروها بثمن بخس
النائب صابر عبدالقوي
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جهاد جمال
 
عقب النائب صابر عبدالقوي، على مواجهة 48 أسرة بمحافظة المنوفية للتشريد بسبب تهديدهم من مجلس المدينة بطردهم من محال مؤجرة منذ أكثر من 20 عامًا، قائلًا: "الدولة تسترد حقوقها، ورغم تعاطفنا إلا أنه لا صوت يعلوا فوق صوت القانون". 

وتابع عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن المحال مؤجرة من الباطن من 20 عامًا بثمن بخس ومؤجرين بالباطن بالقيمة الفعلية للمحلات، مستكملًا: "لا بد من عودة المحال للدولة لانتهاء عقود الإيجار"، مضيفًا أن القانون يحتم على جهاز المدينة استرداد المحال لصالح الدولة، مؤكدًا أن الدولة لا تشرد أحد لأن العقد محدود بمدة.

وأضاف أنه تواصل مع المسئولين وتوافقوا على عمل مزاد علني وتأجير المحال بأعلى قيمة متواجدة في السوق.
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