فرج عامر: اتحاد كرة القدم فشل في مهمته.. ويجب تقديم استقالته



وأكمل: "اتحاد كرة القدم فشل فى مهمته ويجب تقديم استقالته"، منوهًا بأنه من حق مجلس النواب محاسبة اتحاد الكرة المصري في حال ثبوت إهداره للمال العام.



قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، إن المنتخب المصري قدم أداء سيء للغاية في مونديال روسيا 2018، مضيفا: "اتحاد الكرة مسؤول عن وصول المنتخب المصري للمونديال ومسؤول أيضا عن وكسة ونكسة الخروج من المونديال، كان من الممكن أن نخسر ولكن بشكل جيد".وأضاف "عامر" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه كان لدينا أمل أن نتخطى دور الـ16، مؤكدا أن المغرب وتونس كان أدائهما العام جيد.وتابع: "هناك علامات استفهام، وأسئلة كثيرة يجب أن يجيب عنها اتحاد كرة القدم، كما يجب تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق فيما حدث بمونديال روسيا "، مؤكدا أن المسؤول الأول والأخير عن كل ما حدث في روسيا ونتائج منتخب مصر في كأس العالم، هو اتحاد الكرة.