موعد مباراة مصر والسعودية في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يستضيف ملعب "فولجوجراد أرينا" مباراة عربية خالصة بين منتخبي مصر والسعودية في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

تقام مباراة مصر والسعودية، اليوم الإثنين والموافق 25 يونيو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر منتخب مصر أول جولتين في المجموعة الأولى من أوروجواي بهدف نظيف وأيضًا من روسيا بثلاثية، بينما المنتخب السعودي قد تلقى هزيمة ثقيلة في أول جولة من نظيره الروسي الروسي بخماسية ومن أوروجواي بهدف.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة مصر والسعودية عبر البث المباشر على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة.

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