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رئيس حي مصر الجديدة: الفترة المقبلة ستشهد التعامل بحزم مع إشغالات الأرصفة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:46 ص
رئيس حي مصر الجديدة: الفترة المقبلة ستشهد التعامل بحزم مع إشغالات الأرصفة
أرشيفية
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داليا الحسين
 
قال إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة، إن أهداف مبادرة "الرصيف حق للمشاة"، التي أطلقتها المحافظة أمس، تهدف إلى تخصيص الرصيف للمشاة فقط، وإزالة أي إشغالات عليها.

وأوضح "صابر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، اليوم الأحد، أن الحي بدأ منذ اليوم بتطوير رصيف حديقة "الميرلاند"، بحيث يكون مجهزا بشكل أفضل للمشاة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد التعامل بحزم وحسم مع إشغالات الأرصفة من جانب بعض المحال.

وتابع أن المتابعة المستمرة عقب إزالة الاشغالات، ستضمن عدم عودتها مرة أخرى للرصيف، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بكل رصيف في عملية التطوير الجديدة لأرصفة مصر الجديدة.
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