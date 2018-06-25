ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجلس الوزراء: كل ما يتم تداوله بشأن حركة المحافظين "شائعات"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:02 ص
مجلس الوزراء: كل ما يتم تداوله بشأن حركة المحافظين شائعات
السفير أشرف سلطان
طباعة
جهاد جمال
 
أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، على إن كل ما يثار إعلاميًا وما تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن حركة المحافظين، "شائعات" مشيرًا إلى أنها ليس لها أى أساس من الصحة.

وأوضح سلطان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه بعد استقرار الأمور بالنسبة لحركة المحافظين، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى فى وقتها، مناشدًا المواطنين بعد تصديق أو ترديد أي شائعات تتردد. 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، "أنا فى حدود وظيفتى ومسئوليتى حتى الآن لا أعلم وليس لدى أى معلومة عن هذا الأمر"، متابعًا أي إن كان ما اثير إعلاميًا لا يستند إلى حقيقة، وتثبت الحقيقة عندما تعلن رسميًا. 
المزيد عن: مجلس الوزراء حركة المحافظين الجديدة حركة المحافظين التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
روسيا
مصر
-
x
16:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
البرتغال
أسبانيا
-
x
20:00
-
المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 12:20:02 AM