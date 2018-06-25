مجلس الوزراء: كل ما يتم تداوله بشأن حركة المحافظين "شائعات"
الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:02 ص
جهاد جمال
أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، على إن كل ما يثار إعلاميًا وما تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن حركة المحافظين، "شائعات" مشيرًا إلى أنها ليس لها أى أساس من الصحة.
وأوضح سلطان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه بعد استقرار الأمور بالنسبة لحركة المحافظين، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى فى وقتها، مناشدًا المواطنين بعد تصديق أو ترديد أي شائعات تتردد.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، "أنا فى حدود وظيفتى ومسئوليتى حتى الآن لا أعلم وليس لدى أى معلومة عن هذا الأمر"، متابعًا أي إن كان ما اثير إعلاميًا لا يستند إلى حقيقة، وتثبت الحقيقة عندما تعلن رسميًا.