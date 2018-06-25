مجلس الوزراء: كل ما يتم تداوله بشأن حركة المحافظين "شائعات"

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، على إن كل ما يثار إعلاميًا وما تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن حركة المحافظين، "شائعات" مشيرًا إلى أنها ليس لها أى أساس من الصحة.





وأوضح سلطان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه بعد استقرار الأمور بالنسبة لحركة المحافظين، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى فى وقتها، مناشدًا المواطنين بعد تصديق أو ترديد أي شائعات تتردد.



