"عبدالغفار": بريطانيا لديها ثقة في التعليم المصري.. واجتماع رؤوساء الجامعات سيضعنا على الخريطة العالمية
الأحد 24/يونيو/2018 - 11:56 م
أمنية فوزي
قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بريطانيا لها تاريخ طويل في التعاون مع مصر في مجال التعليم.
وأكد "عبدالغفار"، خلال تصريحاته لـ فضائية "أون لايف" اليوم الأحد، أن الاجتماع مع رؤوساء جامعات بريطانيا يضع مصر على الخريطة العالمية.
وأضاف أنهم سيزوروا جزءً من الجامعات الحكومية والخاصة حتى يستطيعوا الحكم على التعليم في مصر، لافتًا إلى أنهم لديهم ثقة كبيرة في التعليم في مصر.
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