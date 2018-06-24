"عبدالغفار": بريطانيا لديها ثقة في التعليم المصري.. واجتماع رؤوساء الجامعات سيضعنا على الخريطة العالمية

قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بريطانيا لها تاريخ طويل في التعاون مع مصر في مجال التعليم.





وأكد "عبدالغفار"، خلال تصريحاته لـ فضائية "أون لايف" اليوم الأحد، أن الاجتماع مع رؤوساء جامعات بريطانيا يضع مصر على الخريطة العالمية.



