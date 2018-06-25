زي النهاردة بتاريخ 25-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 25-6-2018





أحـــــــــداث





1678 - الإيطالية «إيلينا بيسكوبيا» تصبح أول امرأة بالعالم تحصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفة.





1788 - فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة.





1804 - تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال وذلك لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.





1898 - تأسيس البنك الأهلي المصري.





1920 - اختيار لاهاي مقرًا دائمًا لمحكمة العدل الدولية.





1921 - انعقاد «مؤتمر القدس» والذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.





1950 - بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.





1965 - الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بولاية ثانية لرئاسة مصر.





1975 - رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.





1975 - استقلال موزمبيق عن البرتغال.





1985 - القبض على ثلاثة عشر شخصا للاشتباه في تورطهم في عملية تفجيرات للجيش الجمهوري الإيرلندي التي وقعت قبل يومين، وبعد التحقيقات مع الموقوفين تم إحباط قنبلة كانت بأحد فنادق لندن.





1988 - منتخب هولندا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة في ألمانيا الغربية بعد تغلبه على منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم بهدفين مقابل لا شيء.





1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا.





1996 - سقوط 16 قتيل من الجيش الأمريكي في تفجير أبراج الخبر في السعودية.





1998 - شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98.





1998 - التوقيع على اتفاقية آرهوس.





2006 - اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل مسلحين فلسطينيين.





2009 - مجلس النواب اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسًا له للمرة الخامسة على التوالي بأكثرية 90 صوت، وينتخب فريد مكاري نائبًا له بأكثرية 74 صوت.





2013 - تنحي حمد بن خليفة آل ثاني عن إمارة قطر وإعلان تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أميراً للبلاد.





2014 - اختتام الدورة 38 للجنة التراث العالمي المنعقدة في الدوحة (قطر) بإضافة 26 موقعًا جديدًا والتمديد لأربعة آخرين.





2017 - مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادثة إنفجار ناقلة نفط بالقرب من شرق أحمدبور في باكستان.





مــــــواليــــــــد





1852 - أنطونيو غاودي، معماري إسباني.





1864 - فالتر هيرمان نيرنست، عالم كيمياء فيزيائية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1920.





1894 - الملكة نازلي، زوجة الملك فؤاد ووالدة الملك فاروق.





1900 - لويس مونتباتن، آخر نائب لملك المملكة المتحدة في الهند.





1903 - جورج أورويل، روائي بريطاني.





1905 - إحسان الجزايرلي، ممثلة مصرية.





1907 - هانز ينسن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.





1911 - ويليام ستاين، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.





1926 - إنجيبورغ باخمان، أديبة نمساوية.





1928 - أليكسيي أليكسييفتش أبريكوسوف، عالم فيزياء رو سي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2003.





1934 - محرم فؤاد، مغني مصري.





1936 - يوسف حبيبي، رئيس إندونيسيا الثالث.





1937 - الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت.





1954 - فوزية الدريع، دكتورة كويتية.





1956 - بوريس ترايكوفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الثاني.





1958 - سيريك أحمدوف، وزير دفاعٍ و رئيس وزراء كازاخيٍّ سابقٍ.





1963 - جورج مايكل، مغني بريطاني.





1963 - يان مارتل، كاتب كندي.





1965 - نهال عنبر، ممثلة مصرية.





1968 - دورينل مونتينو، لاعب ومدرب كرة قدم روماني.





1976 - حبيب الحبيب، ممثل سعودي.





1979 - ريتشارد هيوز، لاعب كرة قدم اسكتلندي.





1981 - وسيم عبد المجيد، ممثل سوري.





1982 - علاء حبيل، لاعب كرة قدم بحريني.





1985 - فدوى المالكي، مغنية مغربية.





1989 - وليد العنزي، مذيع كويتي.





وفيـــــــــات





1533 - الملكة ماري تيدور، زوجة لويس الثاني عشر ملك فرنسا.





1767 - غيورغ فيليب تيليمان، موسيقي ألماني.





1861 - السلطان عبد المجيد الأول، سلطان عثماني.





1894 - سادي كارنو، رئيس الجمهورية الفرنسية الثالثة الرابع.





1937 - كولين كلايف، ممثل بريطاني.





1964 - غيريت ريتفيلد، معماري هولندي.





1971 - جون بويد، أخصائي أغذية وفيزيولوجي اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1949.





1982 - يوسف إبراهيم يزبك، مؤرخ لبناني.





1984 - ميشيل فوكو، فيلسوف فرنسي.





1995 - إيرنست والتون، عالم فيزياء أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.





1997 - جاك إيف كوستو، مستكشف فرنسي.





1998 - معطوب الوناس، مغني وشاعر وناشط أمازيغي جزائري.





2009 - فرح فاوست، ممثلة أمريكية.





2009 - مايكل جاكسون، مغني أمريكي.





2013 - تيسير العدينات، شاعر أردني.





2015 - عبد العزيز العدساني، رئيس ديوان المحاسبة الكويتي.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





عيد الاستقلال في موزمبيق.





عيد الاستقلال في كرواتيا.



