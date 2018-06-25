ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زي النهاردة بتاريخ 25-6-2018

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 25-6-2018
زي النهاردة بتاريخ 25-6-2018
طباعة
 
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 25-6-2018

أحـــــــــداث

1678 - الإيطالية «إيلينا بيسكوبيا» تصبح أول امرأة بالعالم تحصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفة.

1788 - فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة.

1804 - تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال وذلك لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.

1898 - تأسيس البنك الأهلي المصري.

1920 - اختيار لاهاي مقرًا دائمًا لمحكمة العدل الدولية.

1921 - انعقاد «مؤتمر القدس» والذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.

1950 - بدء الصدام المسلح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

1965 - الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بولاية ثانية لرئاسة مصر.

1975 - رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.

1975 - استقلال موزمبيق عن البرتغال.

1985 - القبض على ثلاثة عشر شخصا للاشتباه في تورطهم في عملية تفجيرات للجيش الجمهوري الإيرلندي التي وقعت قبل يومين، وبعد التحقيقات مع الموقوفين تم إحباط قنبلة كانت بأحد فنادق لندن.

1988 - منتخب هولندا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة في ألمانيا الغربية بعد تغلبه على منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم بهدفين مقابل لا شيء.

1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا.

1996 - سقوط 16 قتيل من الجيش الأمريكي في تفجير أبراج الخبر في السعودية.

1998 - شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98.

1998 - التوقيع على اتفاقية آرهوس.

2006 - اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل مسلحين فلسطينيين.

2009 - مجلس النواب اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسًا له للمرة الخامسة على التوالي بأكثرية 90 صوت، وينتخب فريد مكاري نائبًا له بأكثرية 74 صوت.

2013 - تنحي حمد بن خليفة آل ثاني عن إمارة قطر وإعلان تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أميراً للبلاد.

2014 - اختتام الدورة 38 للجنة التراث العالمي المنعقدة في الدوحة (قطر) بإضافة 26 موقعًا جديدًا والتمديد لأربعة آخرين.

2017 - مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادثة إنفجار ناقلة نفط بالقرب من شرق أحمدبور في باكستان.

مــــــواليــــــــد

1852 - أنطونيو غاودي، معماري إسباني.

1864 - فالتر هيرمان نيرنست، عالم كيمياء فيزيائية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1920.

1894 - الملكة نازلي، زوجة الملك فؤاد ووالدة الملك فاروق.

1900 - لويس مونتباتن، آخر نائب لملك المملكة المتحدة في الهند.

1903 - جورج أورويل، روائي بريطاني.

1905 - إحسان الجزايرلي، ممثلة مصرية.

1907 - هانز ينسن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.

1911 - ويليام ستاين، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.

1926 - إنجيبورغ باخمان، أديبة نمساوية.

1928 - أليكسيي أليكسييفتش أبريكوسوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2003.

1934 - محرم فؤاد، مغني مصري.

1936 - يوسف حبيبي، رئيس إندونيسيا الثالث.

1937 - الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت.

1954 - فوزية الدريع، دكتورة كويتية.

1956 - بوريس ترايكوفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الثاني.

1958 - سيريك أحمدوف، وزير دفاعٍ و رئيس وزراء كازاخيٍّ سابقٍ.

1963 - جورج مايكل، مغني بريطاني.

1963 - يان مارتل، كاتب كندي.

1965 - نهال عنبر، ممثلة مصرية.

1968 - دورينل مونتينو، لاعب ومدرب كرة قدم روماني.

1976 - حبيب الحبيب، ممثل سعودي.

1979 - ريتشارد هيوز، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

1981 - وسيم عبد المجيد، ممثل سوري.

1982 - علاء حبيل، لاعب كرة قدم بحريني.

1985 - فدوى المالكي، مغنية مغربية.

1989 - وليد العنزي، مذيع كويتي.

وفيـــــــــات

1533 - الملكة ماري تيدور، زوجة لويس الثاني عشر ملك فرنسا.

1767 - غيورغ فيليب تيليمان، موسيقي ألماني.

1861 - السلطان عبد المجيد الأول، سلطان عثماني.

1894 - سادي كارنو، رئيس الجمهورية الفرنسية الثالثة الرابع.

1937 - كولين كلايف، ممثل بريطاني.

1964 - غيريت ريتفيلد، معماري هولندي.

1971 - جون بويد، أخصائي أغذية وفيزيولوجي اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1949.

1982 - يوسف إبراهيم يزبك، مؤرخ لبناني.

1984 - ميشيل فوكو، فيلسوف فرنسي.

1995 - إيرنست والتون، عالم فيزياء أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.

1997 - جاك إيف كوستو، مستكشف فرنسي.

1998 - معطوب الوناس، مغني وشاعر وناشط أمازيغي جزائري.

2009 - فرح فاوست، ممثلة أمريكية.

2009 - مايكل جاكسون، مغني أمريكي.

2013 - تيسير العدينات، شاعر أردني.

2015 - عبد العزيز العدساني، رئيس ديوان المحاسبة الكويتي.

أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات

عيد الاستقلال في موزمبيق.

عيد الاستقلال في كرواتيا.

عيد الاستقلال في سلوفينيا.
المزيد عن: وفيات مواليد زي النهاردة حدث في مثل هذ ا اليوم اعياد ومناسبات احداث 25 يونيو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
روسيا
مصر
-
x
16:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
البرتغال
أسبانيا
-
x
20:00
-
المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 12:20:02 AM