برلمانية تكشف تفاصيل قانون وحدات الطعام المتنقلة

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة الجديد مُلزم للمحليات قبل أن يكون مُلزما للشباب أصحاب وحدات الطعام المتنقلة، موضحة أن القانون يلزم المحليات بإعطاء المحليات تراخيص سريعة ومباشرة للعربات.





وأضافت "أبو السعد"، خلال حوارها لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، أنه يمكن إعطاء التراخيص لشخصيات اعتبارية مثل الشركات الخاصة، منوهة أن القانون يهدف لدعم الشباب.



