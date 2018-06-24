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برلمانية تكشف تفاصيل قانون وحدات الطعام المتنقلة

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:48 م
برلمانية تكشف تفاصيل قانون وحدات الطعام المتنقلة
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داليا الحسين
 
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة الجديد مُلزم للمحليات قبل أن يكون مُلزما للشباب أصحاب وحدات الطعام المتنقلة، موضحة أن القانون يلزم المحليات بإعطاء المحليات تراخيص سريعة ومباشرة للعربات.

وأضافت "أبو السعد"، خلال حوارها لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، أنه يمكن إعطاء التراخيص لشخصيات اعتبارية مثل الشركات الخاصة، منوهة أن القانون يهدف لدعم الشباب.

وأشارت إلى أن البعض يتخيل أن عربة الفول البسيطة في الشوارع ستدفع نحو 5 آلاف جنيه في العام وهذا غير صحيح، وإجمالي التراخيص سنويا لا يتجاوز الـ 600 جنيه، مؤكدة أن القانون الجديد يسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
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