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عمدة برشلونة ترحب بألف لاجيء رفضتهم إيطاليا

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:47 م
عمدة برشلونة ترحب بألف لاجيء رفضتهم إيطاليا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أعلنت عمدة برشلونة آدا كالو، اليوم استعدادها لاستقبال أكثر من ألف لاجيء يبحرون عبر 7 قوارب بالبحر المتوسط بعد أن رفضتهم إيطاليا.


وقال كالو ، عبر موقع تويتر، اليوم" فى الوقت الحالى، هناك أكثر من 1000 شخص فى زوارق فى الطريق، وتعتزم إيطاليا تركهم إلى ليبيا، حيث يواجهون التعذيب والاغتصاب والعبودية"، كما طالبت عمدة برشلونة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث، المساعدة.


وكانت مقاطعة فالنسيا الإسبانية قد استقبلت أكثر من 600 مهاجراً عبر سفينة المساعدات أكواريوس بعد رفض إيطاليا دخولهم موانئها.

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