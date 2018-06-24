التحالف العربي يُعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليتستيين حوثيين في سماء السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، رصد قوات الدفاع الجوي للتحالف، إطلاق صاروخين باليستيين من داخل الأراضي اليمنية، وتحديداً من محافظه صعدة في اتجاه أراضي المملكة مساء أمس الأحد.





وأَضاف العقيد المالكي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الصاروخين أطلقا باتجاه الرياض، بطريقة عشوائية وعبثية من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، واعترضتهما الدفاعات الجوية الملكية السعودية، ودمرتهما قبل بلوغهما أهدافهما، ما نتج عنه تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية، دون تسجيل أي إصابات.





وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابين لن يعطل سير الحياة في المدن السعودية، وأن استهداف المدنيين والمناطق السكانية لن يزيدنا إلا إصراراً على هزيمة هذه المليشيا الإرهابية"، مشيراً إلى أن "ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعبر عن تصرفات يائسة بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعانون عزلةً كبيرةً من الشعب اليمني، ما أظهر انهياراً كبيراً في صفوفهم".





وأكد العقيد المالكي أن هذا الاعتداء يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق للقرارين الأممين 2216 و2231، لتهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية نحو المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.





وشدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية، تطور خطير في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب مثل نظام إيران.



