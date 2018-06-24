حفل تكريم نجوم برامج رمضان بصوت العرب (صور)

أقامت الدكتورة لمياء محمود رئيسة شبكة صوت العرب حفلا تكريميا للعاملين بشبكة صوت العرب بعد النجاح الكبير الذي حققته البرامج والأعمال الدرامية التي تم إنتاجها على مدار أيام وليالى شهر رمضان المبارك.





وشارك في الحفل عدد كبير من أبناء صوت العرب وتم تسجيل الحفل في ندوة بعنوان "رمضان صوت العرب" حيث تحدث المشاركون في الاحتفالية عن برامجهم والكواليس الخاصة بها وأطرف المواقف التي مروا بها أثناء العمل.



