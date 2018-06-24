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حفل تكريم نجوم برامج رمضان بصوت العرب (صور)

الأحد 24/يونيو/2018 - 11:27 م
حفل تكريم نجوم برامج رمضان بصوت العرب (صور)
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الفجر الفني
 
أقامت الدكتورة لمياء محمود رئيسة شبكة صوت العرب حفلا تكريميا للعاملين بشبكة صوت العرب بعد النجاح الكبير الذي حققته البرامج والأعمال الدرامية التي تم إنتاجها على مدار أيام وليالى شهر رمضان المبارك.

وشارك في الحفل عدد كبير من أبناء صوت العرب وتم تسجيل الحفل في ندوة بعنوان "رمضان صوت العرب" حيث تحدث المشاركون في الاحتفالية عن برامجهم والكواليس الخاصة بها وأطرف المواقف التي مروا بها أثناء العمل. 

وبرنامج "رمضان صوت العرب" يذاع يوم السبت 30 يونيو الساعة 11 مساء وعلى مدى ساعتين على الهواء مباشرة بالراديو.
حفل تكريم نجوم برامج رمضان بصوت العرب (صور)
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