نائب محافظ القاهرة: سيتم تفعيل مبادرة "الرصيف حق المشاة" بصرامة شديدة

قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، إن المبادرة التي أطلقتها المحافظة بعنوان "الرصيف حق للمشاة" ستكون هدفها إعلام الجميع أن الرصيف هو حق المواطن، مشيرًا إلى أن المسؤولين عليهم أن يعوا أن حرمة الرصيف مسؤوليتهم، لافتًا إلى أنه يجب المحافظة عليه من وجود أي إشغالات.





وأضاف أيمن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" والمذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد أن المبادرة تشمل المحال التجارية والمقاهي، وأنه تم تحديد حدود معلومة للجميع دون تجاوز منهم في حق المواطن، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سوف يتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة وبصرامة شديدة.



