مصر× يوم.. ناقد رياضي: محمد صلاح لن يعتزل اللعب الدولي

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ تأكيد إيهاب الخطيب، أن محمد صلاح لن يعتزل اللعب الدولي، فضلًا عن مطالبة مصطفي الجندي، بتطبيق قانون الطوارئ على كل من يتلاعب بقوت الشعب.









ناقد رياضي: محمد صلاح لن يعتزل اللعب الدولي





عقب إيهاب الخطيب، الناقد الرياضي، على التقرير الذي نشرته "cnn"، حول نية اللعب العالمي "محمد صلاح"، في الاعتزال دوليًا، قائلًا: "هذا التقرير متوقع منذ أسبوع مضى، مضيفًا محمد صلاح لا اعتزل اللعب الدولي ولا فكر في ذلك".









وتابع الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، عبر فضائية "ten"، أن كل ما يمارس الآن هى ضغوط إرهابية إعلامية على صلاح لعدم السير في شكل سياسي.









وأوضح الناقد الرياضي، أن ما يفعله الاعلام الغربي هو هجمة شرسة على صلاح، مستكملًا البعض استغل وجود صلاح مع الرئيس الشيشاني.









"حماية المستهلك": من لديه معلومة باحتكار أي تاجر للسلع عليه إبلاغنا

بينما قال اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، احتكار السلع جريمة يعاقب القانون عليها، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يحتكر السلع، لافتًا إلى أنه ليس من الضروري إعلان المواطن عن شخصه واسمه.









وأضاف عبدالمعطي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يريد أن ينجح، مشيرًا إلى أن الجهاز موجود لخدمة المواطن.









وتابع رئيس الجهاز، سنفعل أي شيء سيصب في مصلحة المستهلك، مطالبًا المجتمع أن يكون لدية ثقافة الاستهلاك المعتدلة، مستكملًا: إية الفكرة إن جميع المواطنين يشتروا الملابس قبل العيد بيومين، موضحًا أن بعض البائعين يقوم باستغلال ذلك بعرض السلع الغير صالحة، لافتًا إلى أن بعض التجار يقومون بعمل عروض وهمية.









غادة الجنزوري: السياحة العلاجية لها دور قوي جدًا في دفع قاطرة السياحة بشكل عام





وتابعت الدكتورة غادة الجنزوري، وكيل غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن السياحة العلاجية لها دور قوي جدًا في دفع قاطرة السياحة بشكل عام.









وأضافت "الجنزوري"، خلال حوارها ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، أن القطاع الطبي المصري به عمالقة ونماذج مشرفة، وأن مصر لها دور كبير في تقديم العلاج ومعروفة منذ القدم.









وأشارت إلى أن جميع الأطباء الذين يمارسون الطب في الدول الإفريقية والعربية أغلبهم خريجي جامعات مصرية.









برلماني يُطالب بتطبيق قانون الطوارئ على كل من يتلاعب بقوت الشعب





وأوضح النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، أن الجميع وافق على تطبيق قانون الطوارئ على الإرهاب، لأن مصر تمر بمرحلة استثنائية، لذلك لابد من تطبيق هذا القانون على التجار وكل من يتلاعب بقوت الشعب، لأن مصر في حالة حرب.





وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، "إحنا بنبني دولة حقيقية مش افتراضية، وسعر البترول لم يؤثر بشكل واضح على المنتجات"، مشيرًا إلى أن ضرورة تطبيق قانون الطوارئ وتطبيق التسعيرة الجبرية على التجار، معقبًا: "يا ريت ده يطبق إن شاء الله".



