رسميا.. الزمالك يعلن انتقال علي جبر وطارق حامد لـ"الأهرام سبورت" (فيديو)

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بيع ثنائي الفريق علي جبر وطارق حامد للنادي الأسيوطي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية:" قمت ببيع طارق حامد لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية لأنه بات بلا عقد لأن وكيله سرق نسختين منه لما آتت اللجنة المالية المشكلة من وزارة الرياضة".

وأضاف: "طارق حامد لا يتبقى في عقده سوى 6 أشهر وبعته لكي أستفيد منه".

واختتم رئيس الزمالك: "علي جبر كان سينتقل نهائيا لنادي ويست بروميتش الإنجليزي مقابل 1 مليون و700 ألف يورو ولكن الفريق تراجع ولن يضمه، لذلك بعته مقابل 2 مليون و500 ألف دولار".