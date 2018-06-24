جلسة تصوير جديدة لمحمد رمضان من "نيمبر وان"

التقط الفنان محمد رمضان، عدة صور لخالد فضة، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "instgram".





وظهر "رمضان" في جلسة التصوير وهو يرتدي تصميمات مختلفة بين الكاجوال والكلاسيك، إذ ارتدى بدلة سوداء مخططة أنيقة، وطقم رياضي كحلي منقوش بالأحمر، وتيشرت أسود وبنطلون.





وكان قد طرح الفنان محمد رمضان أمس أحدث فيديو كليب له "نيمبر وان" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من إخراج حسام الحسيني، وإنتاج شركة "بيرد آي"، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه خلال ساعات.





وظهر "رمضان" وهو يغنى على طريقة المهرجانات كلمات الأغنية، حيث تشابهت الأغنية كثيراً مع الإعلان الذى قدمه مؤخراً لصالح شركة اتصالات مصر، والتى أشتهرت بأُغنية أقوى كارت فى مصر، والتي انتشرت على نطاق واسع وهو ما استغله "رمضان" في أغنيته "نمبر وان".



