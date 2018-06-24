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كأس العالم.. حصاد الجولة الثانية للمجموعة الثامنة

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:46 م
كأس العالم.. حصاد الجولة الثانية للمجموعة الثامنة
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علي شحاتة
 

أختتمت مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات كولومبيا واليابان والسنغال وبولندا ضمن جولات دور الـ32 لبطولة كأس العالم2018 المقام في روسيا . 

حيث نجح منتخب كولومبيا في تعويض خسارته 1 / 2 أمام نظيره الياباني في الجولة الأولى بالمجموعة، ليحصل على أول ثلاث نقاط له، محتلا المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف منتخبي اليابان والسنغال، اللذين تقاسما الصدارة عقب تعادلهما 2 / 2 في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها.

ترتيب المجموعة:-
اليابان في المركز الأول برصيد 4 نفاط بفارق الأهداف عن السنغال .
السنغال في المركز الثاني برصيد 4 نقاط .
كولومبيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط . 
بولندا في المركز الرابع بدون نقاط 

الجولة القادمة:- 

وستستكمل مباريات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث ستضرب كولومبيا موعدا ناريا مع السنغال على ملعب سامارا أرينا ولا بديل أمامها سوى الفوز، بينما يكفي "أسود التيرانجا" الخروج بالتعادل لحجز بطاقة العبور لثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخهم والأولى منذ 16 عاما.
المزيد عن: بولندا وكولومبيا اليابان والسنغال المجموعة الثامنة الان
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