بعد عودتها في العيد.. "كوميدياء البؤساء" تعيد الجمهور للمسرح (صور)

منذ ثاني أيام العيد عادت أسرة مسرحية "كوميدياء البؤساء" بكامل عددها إلي خشبة مسرح ميامي بعد أجازة استمرت طوال شهر رمضان أستغلها فريق المسرحية في عمل بروفات مكثفة علي العرض، بعد عودة الفنان محمود عزت للعرض بعدما أصيب في الأيام الأولي للعرض بآلام قوية في ظهره ونصحه الأطباء بالراحة، ليتمكن من العودة للعرض مرة أخري، وأيضا بعد انتهاء الأزمة الخاصة ببطلة العرض رنا سماحة والتي تم تداركها بسرعة، من خلال بيان أكدت فيه إنها تكن كل الحب والاحترام والتقدير لكل الجمهور الذى ساهم فى نجاحها وتألقها وكان ومازال جزءا لا يتجزأ من نجاحها، ليحقق العرض حاليا نسب مشاهدة كبيرة من الجمهور العاشق للمسرح، والذي أثني علي العمل وقدرته علي تقديم رؤية مختلفة للراوية العالمية "البؤساء" للأديب فيكتور هوجو، وبشكل كوميدي مختلف.

وقالت مروة رضوان مخرجة العرض: "الكوميديا في هذا العمل ليست ساخرة بشكل فج، بل هى دعوة لرؤية (البؤساء)، استغرقت نحو سبعة أشهر فى إعداد النص، وكنت أجرى بعض التعديلات أثناء عمل البروفات فأنا المؤلفة والمخرجة، والعمل اجتماعى يدور عما تحتويه النفس البشرية على العموم، ولا يحمل أى إسقاط سياسى، وليس به خلفية زمنية محددة لذلك هو يناسب كل الثقافات، فهو مناقشة أو كشف ومعالجة أو رسالة بسيطة تقول إنه لا توجد حياة بائسة بالكامل، بل هى فترات بها استراحة ونقاط مضيئة"، مؤكدة أن العرض يقام يوميا ماعدا يوم الثلاثاء علي مسرح ميامي بوسط البلد.

مسرحية "كوميدي البؤساء" مستوحاة من رواية "البؤساء" لفيكتور هوجو، معالجة وإخراج مروة رضوان، تحت اشراف احمد السيد مدير المسرح الكوميدي ودكتور إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ودكتور خالد جلال رئيس قطاع الانتاج وبطولة رنا سماحة ومحمود عزت ورامي الطمباري ومحمد عبده وعمرو كمال بدير ومريم البحراوي ورانيا النجار ومحمد حسن رمضان ومايا ماهر ومحمود خالد ورودي سماحة وزينة زين ويوسف زكري واكرم عمران وتصميم الديكور والإضاءة لعمرو الاشرف وتصميم الأزياء نعيمة عجمي واستعراضات رشا مجدي وأشعار أحمد حسن راوؤل وموسيقي والحان محمد الصاوي وتوزيع حازم السعيد أما الجرافيك والمادة الفيلمية لمحمد حجازي وتصوير فوتوغرافي لمارتن آدم .