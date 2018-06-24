أكرم ماڨ يعلق على عملية القبض على زميله الشاب بشير

علّق الفنان أكرم ماڨ، على القبض على الشاب بشير، بمطار تونس قرطاج يوم 15 جوان الجاري، بسبب حجز كمية من الزطلة في حقيبته.





وقال أكرم ماڨ خلال استضافته في إذاعة جوهرة ، إن الشاب بشير "إنسان طيّب ذو أخلاق وخلق ولد عائلة زوالي، بو صغار ويخدم على روحو"، ولا إشكال لديه مع الأمنيين.





واعتبر أن الحادثة تم تهويلها، حيث أن " الشاب بشير كانت بحوزته 3 غرامات زطلة، وليس كمية كبيرة"، متابعا "يجب التفهّم، المشكل في المروّج"، في إشارة إلى ضرورة معاقبة المروج وليس المستهلك.



