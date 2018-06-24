رسميا.. 8 منتخبات خارج مونديال روسيا

انتهت الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم روسيا، وشهدت توديع بعض من المنتخبات للبطولة بشكل رسمي كما تمكنت بعض الدول من حسم موقفها في التأهل إلى دور الـ 16.





فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، المنتخبات العربية التي ودعت بطولة كأس العالم بشكل رسمي:





1- مصر

خسر المنتخب المصري أول جولتين في البطولة أمام أوروجواي بهدف نظيف ثم روسيا بثلاثية، ليخرج الفراعنة من المونديال ويتبقى لهم لقاء وحيد في الجولة الثالثة مع السعودية.





2- السعودية

غادر المنتخب السعودي بصحبة مصر المونديال بعد الخسارة أمام روسيا بخماسية وأوروجواي بهدف نظيف، ليحتل الأخضر المركز الأخير بدون نقاط ومن المنتظر أن يلتقي بمصر في الجولة الثالثة.





3- المغرب

رغم الأداء المبهر؛ فقد خرجت المغرب من المونديال بعد الخسارة غير المستحقة أمام إيران بهدف نظيف وأيضًا من البرتغال بهدف، ويتبقى لهم مباراة وحيدة أمام أسبانيا وتعتبر تحصيل حاصل ومفتاح الأسبان لبلوغ دور الـ 16.





4- تونس

قدم المنتخب التونسي أداء مخيب للآمال خلال أول جولتين أمام إنجلترا وخسر منها بهدفين وأيضًا من بلجيكا بخماسية، ليودع البطولة متأثرًا بالأخطاء الدفاعية القاتلة للاعبيه، ويتبقى للتوانسة لقاء أخير مع بنما.





5- بنما

ودع منتخب بنما البطولة بشكل رسمي بعد الخسارة المذلة من إنجلترا بسداسية وكان قد خسر في الجولة الأولى من بلجيكا بثلاثة أهداف دون رد، ليودع البطولة بصحبة منتخب تونس بينما ضمن المنتخب البلجيكي والإنجليزي التأهل لدور الـ 16.





6- كوستاريكا

خسر المنتخب الكوستاريكي من البرازيل بثنائية نظيفة وقاتلة في الدقائق الأخيرة من اللقاء في الجولة الثانية، وكان قد هزم أيضًا من صربيا بهدف نظيف في أول جولة، ليودع البطولة ويبقى صراع التأهل في المجموعة بين سويسرا والبرازيل وصربيا.





7- بيرو

فشل منتخب بيرو رغم طريقته الهجومية من تحقيق الفوز في أول مباراتين حيثُ خسر من الدنمارك بهدف نظيف، ومن فرنسا بهدف وحيد، ليخرج من البطولة بشكل رسمي ويتبقى أمامه مباراة واحدة مع أستراليا.





8- بولندا

آخر المودعين؛ يعتبر أول منتخب أوروبي يغادر بطولة كأس العالم حيثُ خسر من السنغال بنتيجة بهدفين ثم تلقى هزيمة قاسية من كولومبيا بثلاثة أهداف دون رد.



