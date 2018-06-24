لوكاكو وكين يقودان هجوم التشكيلة المثالية للجولة الثانية في المونديال



انتهت فعاليات الجولة الثانية من المجموعات الثمانية في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، والذي بدأ يوم الخميس 14 يونيو.



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" التشكيلة المثالية للجولة الثانية من المونديال.



حراسة المرمي : موسليرا (أوروجواي)



خط الدفاع : ستونز (انجلترا) - مونييه (بلجيكا) - لوفرين (كرواتيا)



خط الوسط : كروس (ألمانيا) - تشيتروف (روسيا) - مودريتش (كرواتيا) - هازارد (بلجيكا)



خط الهجوم : لوكاكو (بلجيكا) - هاري كين (انجلترا) - كوستا (اسبانيا)