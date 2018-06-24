ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لوكاكو وكين يقودان هجوم التشكيلة المثالية للجولة الثانية في المونديال

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:41 م
لوكاكو وكين يقودان هجوم التشكيلة المثالية للجولة الثانية في المونديال
طباعة
أحمد عصام
 

انتهت فعاليات الجولة الثانية من المجموعات الثمانية في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، والذي بدأ يوم الخميس 14 يونيو.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" التشكيلة المثالية للجولة الثانية من المونديال. 

حراسة المرمي : موسليرا (أوروجواي) 

خط الدفاع : ستونز (انجلترا) - مونييه (بلجيكا) - لوفرين (كرواتيا) 

خط الوسط : كروس (ألمانيا) - تشيتروف (روسيا) - مودريتش (كرواتيا) - هازارد (بلجيكا)

خط الهجوم : لوكاكو (بلجيكا) - هاري كين (انجلترا) - كوستا (اسبانيا)
المزيد عن: هاري كين مونديال روسيا لوكاكو كورة رياضة الجولة الثانية التشكيلة المثالية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
6
x
14:00
1
بنما
اليابان
2
x
17:00
2
السنغال
بولندا
0
x
20:00
1
كولومبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 10:50:15 PM