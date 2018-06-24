تعرف على لاعب الجولة الثانية ببطولة كأس العالم في روسيا

انتهت مباريات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم في روسيا مساء اليوم الأحد في مختلف مجموعات المونديال.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز لاعب ضمن منافسات الجولة الثانية بمونديال روسيا نظراً لتفوقه في الجولة الأولى والثانية معاً.





ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال في الحصول على لقب لاعب الجولة الثانية بمونديال روسيا.





وقاد رونالدو منتخب بلاده للفوز الثاني على التوالي أمام المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم.





ويلعب منتخب البرتغال ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً المغرب وإسبانيا وإيران.





وكان رونالدو قد سجل هاتريك "ثلاثة أهداف" في مباراة الافتتاح لمنتخب بلاده بالمجموعة الثانية أمام إسبانيا في اللقاء الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.





واستطاع رونالدو في مباراتين فقط بكأس العالم في تصدر هدافي المونديال ،بعدما استعاد رونالدو صدارة هدافى المونديال برصيد 4 أهداف ، بعدما تساوى معه تشيرشيف لاعب المنتخب الروسى، حيث يمتلك 3 أهداف فى رصيده.





ويعتبر نجم الفريق الملكي الأفضل بالجولة الثانية مقارنة بنجوم أخرين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذان لنم تظهر بصمتهما الفنية بالمونديال حتى الأن وإن كان نيمار قد سجل لمنتخب بلاده الهدف الثاني في مرمى كوستاريكا.



