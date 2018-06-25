مرتضى منصور عن مباراة مصر والسعودية: "الجهاز الفني فاشل.. وربنا يستر"

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، تعقيبًا على توقعه لمباراة الغد بين مصر والسعودية، قائلًا: "ربنا يستر".





وأضاف "منصور"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن هيكتور كوبر فاشل، وجهازه الفني فاشل، ونصف اختياراته كان من نادي الأهلي مجاملة، والنصف الآخر كان اختيار أسامة نبيه، نكاية في نادي الزمالك.





وتابع: "إحنا وصلنا كأس العالم بسبب ضربة جزاء محمد صلاح".



