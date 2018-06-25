مرتضى منصور عن مباراة مصر والسعودية: "الجهاز الفني فاشل.. وربنا يستر"
الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:36 ص
رقية جمال
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، تعقيبًا على توقعه لمباراة الغد بين مصر والسعودية، قائلًا: "ربنا يستر".
وأضاف "منصور"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن هيكتور كوبر فاشل، وجهازه الفني فاشل، ونصف اختياراته كان من نادي الأهلي مجاملة، والنصف الآخر كان اختيار أسامة نبيه، نكاية في نادي الزمالك.
وتابع: "إحنا وصلنا كأس العالم بسبب ضربة جزاء محمد صلاح".
وأوضح، أنه وفقًا للقانون، على الاتحادات والكيانات الرياضية وضع لائحة جديدة، والجميع التزم بذلك فيما عدا اتحاد الكرة، معقبًا: "كان على راسه ريشة"، متابعًا: "ميهمناش نتغلب اللي يهمني إني كنت صورة غير مُشرفة لبلدي، وكوبر الفاشل كان مركز هو وأخته مع رامز جلال".