خوان أوسوريو.. مدرب الجولة الثانية بمونديال روسيا

انتهت مباريات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم في روسيا مساء اليوم الأحد في مختلف مجموعات المونديال.





ويستعرض "الفجر الرياضي" مدرب الجولة الثانية بمونديال روسيا بعد الحفاظ على مستوى فريقه وتقديم عرض فني قوي أيضاً.





واستحق خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للمنتخب المكسيكي لقب مدرب الجولة الثانية بمونديال روسيا بعد الفوز الثاني بالمجموعة السادسة على حساب كوريا الجنوبية.





وحقق المكسيك تحت قيادة أوسوريو فوزاً غالياً على كوريا الجنوبية بهدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة السادسة بعدما حقق المفاجأة في الجولة الأولى بالفوز على ألمانيا بطل كأس العالم 2014 بالبرازيل، بنتيجة هدف نظيف.





ويلعب منتخب المكسيك ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضاً ألمانيا وكوريا الجنوبية والسويد.





ووصل منتخب المكسيك مع أسوريو إلى النقطة رقم 6 من مباراتين متتاليتين ، ويتبقى له مواجهة أخيرة أمام السويد التي خسرت من ألمانيا في الوقت القاتل، لترتفع أسهم منتخب المكسيك في الصعود لدور الستة عشر بمونديال روسيا والفوز بلقب الحصان الأسود للمونديال.





ومن المتوقع أن يحقق منتخب المكسيك مع خوان أسوريو نتائج إيجابية بشرط الاستمرار بنفس المستوى في دور الستة عشر والذهاب بعيداً في مونديال روسيا.



