الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في لحج

أعلن الجيش اليمني، تحقيقه تقدماً ميدانياً جديداً في ‏معاركه التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران في محافظة لحج جنوب اليمن.‏





وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش مسنودة من ‏التحالف العربي استعادت مناطق العنين وجبل ‏موجر ومناطق صبيح.‏





وأضاف "أن القوات اتجهت نحو مناطق المرابحة ‏بعد وصولها إلى مستوصف سوق الخميس جنوبي ‏مديرية القبيطة، في شمال لحج".‏





وأفاد المصدر، أن المعارك لا تزال ‏مستمرة، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش وفرار ‏جماعي لعناصر المليشيا نحو مناطق المرابحة ‏التي تتجه القوات نحوها لتحريرها.‏



