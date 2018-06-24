بعد الاقتراب من عزل "تميم".. أنباء عن تعيين محمد بن حمد بن خليفة أميرًا لقطر

طالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعزل تميم بن حمد من حكم قطر، وذلك عبر هاشتاج #صراعات_قطرية_تطيح_بتميم.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء داخل وسائل إعلام إسبانية وإيطالية تؤكد وجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة القطرية، ومن المحتمل صدور قرار بتعيين محمد بن حمد بن خليفة أميرا لقطر بدلاً من تميم بن حمد.

يذكر أن حمد بن جاسم، التقى الأمير خالد بن سلمان في إيطاليا للتباحث في موضوع إدارة تميم بن حمد للأزمة القطرية، ولاسيما بعد فشل تميم بن حمد في إدارته للأزمة القطرية، وقراراته التي تتعارض مع مصالح الشعب القطري، بالإضافة إلى استماع تميم لمستشاريه بدلا عن شعبه، بمن فيهم عزمي بشارة ويوسف القرضاوى وإنفاقه أموال شعبه على مشاريع وهمية.