الليرة التركية ترتفع بنسبة 1,5% بعد فوز أردوغان

ارتفعت الليرة التركية بنسبة 1,55% متأثرة بالأنباء الإيجابية بعد إعادة انتخاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان رئيساً لتركيا إيذاناً بانتقال البلاد إلى النظام الرئاسى رسمياً، بعد فرز أغلب صناديق الاقتراع فى الانتخابات التى جرت اليوم.





ووفقاً لصحيفة "ديلى صباح" أنّ سعر الليرة التركية وصل إلى 4,6% أمام الدولار الأمريكى بعد فوز أردوغان، وكذلك حزبه الإسلامى "العدالة والتنمية".