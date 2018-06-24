ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الليرة التركية ترتفع بنسبة 1,5% بعد فوز أردوغان

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:34 م
الليرة التركية ترتفع بنسبة 1,5% بعد فوز أردوغان
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

ارتفعت الليرة التركية بنسبة 1,55% متأثرة بالأنباء الإيجابية بعد إعادة انتخاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان رئيساً لتركيا إيذاناً بانتقال البلاد إلى النظام الرئاسى رسمياً، بعد فرز أغلب صناديق الاقتراع فى الانتخابات التى جرت اليوم.


ووفقاً لصحيفة "ديلى صباح" أنّ سعر الليرة التركية وصل إلى 4,6% أمام الدولار الأمريكى بعد فوز أردوغان، وكذلك حزبه الإسلامى "العدالة والتنمية".

 

المزيد عن: عالم تركيا الليرة التركية اخبار أردوغان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
6
x
14:00
1
بنما
اليابان
2
x
17:00
2
السنغال
بولندا
0
x
20:00
1
كولومبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 10:50:25 PM