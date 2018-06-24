انتهاء العمر الافتراضي لـ"نايل سات 102" وإخراجه من الخدمة

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، انتهاء العمر الافتراضي للقمر الصناعي "نايل سات 102"، وخروجه من الخدمة في مدار 7 درجات غرب بعد أن أمضى 18 عاماً بدلاً من 15 عاما هو العمر الافتراضي لأي قمر صناعي.





وذكرت الشركة - في بيان، اليوم الأحد، أن المناورات التي أجريت لإخراج القمر الصناعي "نايل سات 102" من الخدمة بعد انتهاء عمره الافتراضي تمت بنجاح، مشيرة إلى أن جميع المناورات تم تنفيذها بواسطة خبرات ومهندسي شركة "نايل سات" بالتعاون مع الجانب الفرنسي وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة في خدمة القمر.





وكان "نايل سات 102" قد أطلق عام 2000 وكان من المقدر أن ينتهي عمره الافتراضي عام 2015 لكن مهندسي الشركة نجحوا في إطالة العمر الافتراضي للقمر ثلاث سنوات أخرى قبل أن يتم الإعلان عن خروجه من الخدمة.







