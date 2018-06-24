خبير سياسي يكشف العلاقة بين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي وأزمة سد النهضة

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية بدول حوض النيل وفي مقدمتها إثيوبيا أصبحت في مقدمة أولويات الدولة المصرية، متابعًا: "لدينا تهديدات متزامنة ومتعددة الجهات وبأشكال مختلفة تهدد الدولة المصرية".





وعلق "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأحد، على محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي، موضحًا أن إثيوبيا دولة مركبة من مجموعة من الشعوب، وأن رئيس الوزراء كان من فئة مهملة وأصبح الآن يحكم النخبة على حسب تقسيماتهم، وكان يوجد اضطرابات وحدث ضغوط ومساومات وتدخلت أمريكا أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.





وأضاف أنه قام بإجراءات عديدة على عكس ما هو متوقع بعد توليه المنصب، حيث قام بتغيير رئيس الأركان وعدد من قيادات الدولة مما أحدث انقسامًا بين القبائل الإثيوبية.



