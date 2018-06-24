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عاجل.. هاني العتال يصدر بيانا ناريا ضد مرتضى منصور

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:29 م
عاجل.. هاني العتال يصدر بيانا ناريا ضد مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 

 

أصدر هاني العتال نائي رئيس نادي الزمالك بيانا ناريا ضد رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.

 

ونشر العتال البيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء كالتالي:

 

يستنكر المحاسب / هاني العتال " نائب رئيس نادي الزمالك " ما يحدث الآن من " تسريح وتدمير " لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العريق من خلال عمليات البيع او الاعاره الغير مبرره بالمره ، في ظل التمهيد لبدايه موسم كروي جديد يرجوا ويتمني كل من هو زملكاوي بالمنافسه والحصول علي الالقاب ، ويري تدخل رئيس النادي ماهو الا تعمد انحدار مستوي الفريق فيما هو قادم ، فلماذا ولمصلحة من كل ما يحدث بالجملة ؟!!! وكيف تعود الالقاب في ظل تعمد رئيس النادي في اتخاذ قرارات فرديه لا تمت ابدا بمصلحة النادي واعضائة ومشجعيه ؟

المزيد عن: هاني العتال مرتضى منصور كورة كرة رياضة الزمالك
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