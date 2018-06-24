عاجل.. هاني العتال يصدر بيانا ناريا ضد مرتضى منصور

أصدر هاني العتال نائي رئيس نادي الزمالك بيانا ناريا ضد رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.

ونشر العتال البيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء كالتالي:

يستنكر المحاسب / هاني العتال " نائب رئيس نادي الزمالك " ما يحدث الآن من " تسريح وتدمير " لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العريق من خلال عمليات البيع او الاعاره الغير مبرره بالمره ، في ظل التمهيد لبدايه موسم كروي جديد يرجوا ويتمني كل من هو زملكاوي بالمنافسه والحصول علي الالقاب ، ويري تدخل رئيس النادي ماهو الا تعمد انحدار مستوي الفريق فيما هو قادم ، فلماذا ولمصلحة من كل ما يحدث بالجملة ؟!!! وكيف تعود الالقاب في ظل تعمد رئيس النادي في اتخاذ قرارات فرديه لا تمت ابدا بمصلحة النادي واعضائة ومشجعيه ؟