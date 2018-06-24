تركيا: "الشعب الجمهوري" المعارض يتهم وكالة الأنباء الحكومية بتزييف نتائج الانتخابات

اتهم حزب الشعب الجمهوري التركي، اليوم الأحد، وسائل الإعلام الحكومية، بشنّ حرب نفسية والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية الرئاسية التي عقدت اليوم الأحد.





واتهم الحزب المعارض الرئيسي، وكالة "الأنباء التركية الرسمية، بتعمد خلق مفاهيم خاطئة عن مسار نتائج الانتخابات. وفق "24"





ودعا الحزب في بيان، إلى رفض الأرقام المعلنة، مؤكداً أن الأرقام التي حصل عليها تقول، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يحصل على أكثر من 48 % من الأصوات حتى الآن.





وأشار الحزب، حسب صحيفة "حرييت" التركية، إلى أن المعطيات التي يملكها تؤكد أن منافس أردوغان، محرم إنجه، حصل على 40% من الأصوات، فيما حصل الرئيس التركي على 46.5 % من الأصوات.





ووفقاً لوسائل إعلام تركية رسمية، حصل أردوغان على أكثر من 55% بعد فرز 70% من أصوات الناخبين.



