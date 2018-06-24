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بعد هجومها على الفنانين.. مرتضى منصور لـ ماجدة خير الله: "أوعي تنطقي"

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:28 م
بعد هجومها على الفنانين.. مرتضى منصور لـ ماجدة خير الله: أوعي تنطقي
مرتضى منصور
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رقية جمال
 
استنكر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، الهجوم على الفنانين لسفرهم لدعم المنتخب المصري بروسيا، قائلًا: "كريمة المجتمع الإعلامي والصحفي والكاتب والفنان، وفي أي بلد في العالم يكون الفنانيين متقدمين الصفوف في أي مناسبة".

وانتقد "منصور"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، الكاتبة ماجدة خير الله، الناقدة الفنية، لهجومها على الفنانين، قائلًا: "اوعي تنطقي ياماجدة إحنا عارفين بعض من سنة 70، دي خريجية كلية بنات ليس لها علاقة بالأدب أو الكتابة".

وأكد، أن الألفاظ التى وصفت بها ماجدة خير الله الفنانين على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي، تتسبب في حبسها 3 سنوات.
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