جهاد جريشة.. بصمة مصرية في ملاعب مونديال روسيا 2018

ظهر الحكم المصري الدولي جهاد جريشة في ملاعب مونديال كأس العالم روسيا 2018، اليوم، الأحد، بمباراة منتخبي إنجلترا وبنما، والتي انتهت بفوز إنجلترا بـ 6 أهداف مقابل هدف، بالجولة الثانية.





الحكم المصري السادس

يعد جهاد جريشة الحكم المصري السادس الذي يشارك على مدار تاريخ كأس العالم لكرة القدم، والأول منذ 12 عامًا بعد الحكم المصري عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، وسبق لجريشة وعبد الفتاح الحكام الدوليين من مصر: "يوسف محمد، علي قنديل، مصطفى كامل، جمال الغندور".





وجوه مصرية ملهمة

وأشاد به العديد ممن تابع المباراة، حتى خرج السفير البريطاني بمصر جون كاسن واصفًا أداء جريشة بالمباراة: "وجوه مصرية ملهمة.. جهاد جريشة".





أهم المشاركات

شارك في بطولة كأس العرب "السعودية 2012"، وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2013، واختير حكمًا لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.





أفضل الحكام

في عام 2016 اختير في المركز الثالث عشر، ضمن قائمة أفضل 22 حكمًا على مستوى العالم.





ممنوع الصيام في رمضان

قبل انطلاق المونديال، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع الحكام من الصيام، وإجبارهم على الإفطار في المباريات التي تقام أثناء الصيام، حيث كانت أولى مباريات المونديال الحالي بين روسيا والسعودية وتزامنت مع اليوم الأخير لشهر رمضان المبارك.





وقال جريشة في ذلك: "الاتحاد الدولي يريد الوصول بمستوى الحكام لأفضل أداء بدني وفني قبل المباريات، وهناك تعليمات مشددة ولابد من احترامها، الفيفا يطالب الحكام بالإفطار في المباريات التي تقام أثناء الصيام، وأتفهم الأمور، فالدين الإسلامي دين يسر، ومن الممكن تعويض الأيام التي أفطر فيها بعد ذلك".





تونس والجزائر سبب مشاركة وحيدة بأمم الجابون

شارك جريشة بإدارة مباراة الافتتاح بين الجابون وغينيا ببطولة الأمم الأفريقية "الجابون 2017"، إلا أنه لم يستطع أن يدير مباراة ثانية خلال مباريات الكأس، ولم يجوز له المشاركة في مباريات المجموعة الثانية، لأنها تضم منتخبات من نفس المنطقة، لوجود تونس والجزائر، بالإضافة للوائح البطولة تنص على استبعاد الحكام التي تشارك منتخبات بلادهم في دور الثمانية، حيث فاز منتخب مصر على المغرب وصعد لدور الأربعة.

وقال في ذلك: "الاتحاد الافريقي يتعامل بعدالة مع جميع الحكام، وهناك تفهم وتقدير من مسؤوليه، وفسروا لي أسباب مشاركتي في مباراة واحدة فقط".





أفضل حكم في إفريقيا 2016

لم يوفقه القدر من أجل الحصول على جائزة أفضل حكم في إفريقيا عن عام 2016، فقد خسر جريشة اللقب أمام الجامبي بكاري جاساما، حيث كان يتنافس على اللقب 3 حكام، فكان الحكم الثالث المنافس السنغالي مالانج دييدهيو.