أكثر من 120 لاعبا يشاركون في الدورة العالمية الرابعة للتنس للأواسط بالمهدية

يشارك أكثر من 120 لاعبا من 35 دولة في فعاليات الدورة العالمية الرابعة للتنس (أواسط) التي انطلقت اليوم الأحد بالمهدية وتتواصل إلى غاية غرة جويلية 2018.





وبين أشرف السقا مدير الدورة، في تصريح لمراسل "وات"، أن حولي 20 لاعبا تونسيا "استغلوا الفرصة لمنافسة لاعبين من مختلف دول العالم يحتلون مراتب لا تقل عن 150 دوليا".





ولاحظ السقا أن الدورة ستساهم في تطوير مهارات اللاعبين عبر الاحتكاك بمستويات أفضل مع جمع النقاط اللازمة لتحسين ترتيبهم العالمي مبينا أن "عدد الوفود التي شاركت في هذه الدورة (مستوى رابع) فاقت 300 شخص من مدربين ولاعبين وفريق فني سيدعمون حركة النشاط السياحي في المهدية".





وشدد على تطور التنظيم مقارنة بالدورات السابقة خاصة في ما يتعلق بسلامة الوفود والسهر على تأمين تنقلهم بين الفندق والملعب علاوة على استقدام حكام دوليين.



