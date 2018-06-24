ليبيا: السراج يبحث مع السفير الإيطالي ملف الهجرة

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة دولياً، فائز السراج، اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني، ملف الهجرة غير الشرعية التي تعد ليبيا أحد ضحاياها.





جاء ذلك في بيان لحكومة الوفاق الوطني نشرته حكومة الوفاق على صحفتها على موقع فيس بوك، حسب موقع"بوابة الوسط".





وقال البيان إن الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، تطرق أيضاً إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.





وأكد السراج، وفق البيان، أهمية التنسيق وتطوير التعاون بين البلدين لإيجاد حل شامل لمشكلة الهجرة، وهوما سيبحثه مع وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني الذي سيزور ليبيا غداً.





من جانبه، لفت السفير الإيطالي في هذا الإطار إلى "نجاحات خفر السواحل الليبي في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر".





وكان سالفيني، أشار لصحف إيطالية في وقت سابق إلى أن زيارته إلى ليبيا "لن تقتصر على الحديث عن المهاجرين وقوارب الهجرة، بل أيضاً عن شراكة اقتصادية للاستثمار في إنشاء الطرق والبنية التحتية والمستشفيات بين روما وطرابلس".



