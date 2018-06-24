اشتهر بالغناء الثوري.. 10 معلومات لا تعرفها عن الفنان اللبناني فراس عبدالله (فيديو)

فراس عبدالله،، فنان لبناني متزوج من المصرية جاسمين خلف، بدأ بالغناء منذ كان عمره ثلاث سنوات، واشتهر بغناء الأغاني الثورية لما كان لها من استحسان لسامعيه وأهله نظرًا إلى أنها كانت في فترة الثمانينات التي أعقبت الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

"الفجر الفني" رصد أهم 10 معلومات لا يعرفها جمهوره عنه، وجاءت كالتالي:

10- غنى لأول مرة أمام الجماهير في العام 1986 حين كان عمره ست سنوات، وذلك ضمن نشاطات كشاف تجمع الشبيبة الديمقراطي اللبناني.

9- بعد هذه الفترة بدأ بتعلم آلة العود والغناء على يد عمه الفنان خالد العبدالله.

8- كانت موهبة فراس جامحة إلى درجة أنه كان يغني في الأعراس الشعبية دون علم أهله.

7- في عمر الخامسة عشر عامًا وجد فراس نفسه أمام تشجيع والده لمتابعة الموسيقى والغناء ولكن من خلال المعهد العالي للموسيقى وذلك لكي يبعده عن الحفلات الشعبية التي كانت حكماً ستؤثر سلباً على دراسته العلمية، خصوصا أنه كان تلميذاً مجتهداً.

6- أنهى فراس إجازته الجامعية في المعلوماتية الإدارية من الجامعة اللبنانية في نفس فترة انتهائه من دراسة ست سنوات في الغناء الشرقي و العود.

5- بعد فترة من الحيرة بين "امتهان" الفن أو متابعة الدراسة، اختار فراس السفر إلى فرنسا ومتابعة دراساته العليا في برمجة الكمبيوتر إلى أن حصل على درجة الماستر ومن ثم الدكتوراه في البرمجة.

4- طيلة فترة دراسته في فرنسا لم يتوقف عن المشاركة في جميع الأنشطة الفنية الهادفة.

3- عاد إلى لبنان وبدأ عمله الأكاديمي كأستاذ محاضر وباحث متفرغ في الجامعة اللبنانية كلية التكنولوجيا في صيدا.

2- يسعى إلى القيام بنشاطات فنية من خلال الجامعة اللبنانية وذلك لاقتناعه بأن الفن هو مجال علمي وروحي لتربية العقل والروح على حدٍّ سواء.

1- قام مؤخرًا بكتابة وتلحين أغنية "بخاف عليك".