بعدما أصبحت "سنجل" بلاك شاينا تستعرض مفاتنها (صور)

تعيش نجمة تلفزيون الواقع "بلاك شاينا" حياة العزوبية بأفضل ما يكون بعد انفصالها عن حبيبها مغني الراب "جاي" بعد أقل من عام على علاقتهما، حيث رصدت بإطلالة مثيرة في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا يوم الجمعة.





وبرهنت "بلاك شاينا" البالغة من العمر 30 عامًا أن لا حياة تتوقف بعد الانفصال، إذ بدت في حالة معنوية عالية مستعرضةً قوامها وجسدها المثير مرتديةً توب سترابلس قصير وردي اللون يكشف جزءًا من صدرها، وتنورة ضيقة ذات خصر عالٍ وردية قصيرة كشفت وشم فخدها الملون، وأسدلت شعرها الأشقر البلاتيني القصير على جانبي كتفها.













وأكملت "شاينا"، الام لطفلين، إطلالتها الوردية معتمدةً ظلال عيون وردي، وأحمر شفاه وردي كما ارتدت حقيبة يد ملونة وحذاء ذي كعب عالٍ مطابق





من جهتها، لم تعلِّق "شاينا" بعد عن خبر الانفصال بشكل علني، لكنها نشرت فيديو لها متمددة على أريكة أرجوانية عبر حسابها على موقع "إنستغرام" بعد وقت قصير من تأكيد حبيبها الخبر.