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"المسلماني": تركيا تصدم أمريكا بالحصول على S400 وF35 في آن واحد

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:24 م
المسلماني: تركيا تصدم أمريكا بالحصول على S400 وF35 في آن واحد
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أقوى منظومة صواريخ في روسيا تسمى بـ إس 400 يقابلها منظومة باتريوت في أمريكا، أما على صعيد الطائرات فأقوى طائرة أمريكية "إف 35" يقابلها "سوخوي 57" الروسية، لافتًا إلى أن الأتراك يريدون الحصول على منظومة باتريك وطائرات إف 35، ولكن بسبب وجود ازمات مع أمريكا ذهبوا لروسيا للحصول على الاسلحة المقابلة لذلك في روسيا. 


وأضاف أن تركيا تريد الحصول على إس 400 من روسيا، وبذلك تستطيع روسيا التعرف على قدرات "إف 35" التي يتم الحديث على أنها أقوى طائرة في العالم، وهو ما وصفه سيناتور أمريكي بالخطر على الولايات المتحدة.

وأضاف أن تركيا تريد الحصول على إس 400 من روسيا، وبذلك تستطيع روسيا التعرف على قدرات "إف 35" التي يتم الحديث على أنها أقوى طائرة في العالم، وهو ما وصفه سيناتور أمريكي بالخطر على الولايات المتحد ة، معقبًا: "تركيا تصدم أمريكا بالحصول علي S400 وF35 في آن واحد".
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