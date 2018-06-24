رجال المباريات في ثاني جولات كأس العالم .. 5 لاعبين يحصدون الجائزة للمرة الثانية

اختتمت مساء اليوم الأحد، فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا، وشهدت تلك الجولة تألق العديد من النجوم مع منتخبات بلادهم في مختلف المجموعات والذين حصلوا علي جائزة "رجل المباراة" خلال مباريات الجولة.





وضمت قائمة "رجال المباريات" بالجولة الثانية للمونديال 5 لاعبين حصلوا علي الجائزة للمرة الثانية خلال النسخة الحالية للبطولة هم: البرتغالي كريستيانو رونالدو – الروسي دينيس تشيريشيف – الكرواتي مودريتش – البرازيلي كوتينيو – الانجليزي هاري كين.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير الفائزين بجائزة "رجل المباراة" خلال مباريات الجولة الثانية:-





1- دينيس تشيريشيف:

حصل الروسي "تشيريشيف" علي جائزة رجل المباراة للمرة الثانية في النسخة الحالية لكأس العالم وذلك في مباراة منتخب بلاده ضد المنتخب المصري والتي انتهت بفوز الدب الروسي بنتيجة 3/1، وسجل تشيريشيف الهدف الثاني للروس.





2- رونالدو:

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف منتخب بلاده الوحيد في شباك المنتخب المغربي في اللقاء الذي انتهي بفوز البرتغال 1/0، واستحق التتويج بجائزة "رجل المباراة" للمرة الثانية بالبطولة





3- لويس سواريز:

فاز نجم منتخب أوروجواي وبرشلونة الاسباني "لويس سواريز" بجائزة رجل المباراة في لقاء منتخب بلاده ضد السعودية بالمجموعة الأولي وذلك بعدما سجل هدف الفوز لأوروجواي في المباراة.





4- دييجو كوستا:

استحق دييجو كوستا نجم منتخب اسبانيا الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد إيران، وذلك بعدما سجل هدف الفوز للماتادور الأسباني ومنحه 3 نقاط غالية في مشوار كأس العالم.





5- كريستيان إريكسن:

حصل الدنماركي كريستيان إريكسن علي جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد استراليا بالمجموعة الثالثة، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال المباراة وتسجيله هدف فريقه الوحيد.





6- كيليان مبابي:

قاد "مبابي" منتخب فرنسا لفوز ثمين علي نظيره منتخب بيرو بهدف دون رد وأصبح أصغر فرنسي يسجل في المونديال، واستحق ان يتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.





7- لوكا مودريتش:

حصل الكرواتي مودريتش علي جائزة "رجل المباراة" للمرة الثانية في النسخة الحالية لكأس العالم، وذلك في مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين، بعدما قاد المنتخب الكرواتي لفوز ثمين بثلاثية نظيفة ليضمن تأهله رسميًا للدور ثمن النهائي بالمونديال.





8- كوتينيو:

قدم نجم برشلونة الأسباني فيليب كوتينيو أداءًا مميزًا في فوز منتخب السامبا علي نظيره كوستاريكا بثنائية نظيفة في المجموعة الخامسة، وسجل الهدف الأول للمنتخب البرازيلي في المباراة ، وحصل علي جائزة "رجل المباراة" للمرة الثانية خلال مونديال روسيا.





9- أحمد موسي:

قاد أحمد موسي منتخب نيجيريا لتحقيق فوز ثمين علي نظيره أيسلندا بثنائية نظيفة حملت توقيعه، وهو الفوز الذي جدد آمال المنتخب النيجيري في التأهل لدور الـ16 بالمونديال.





10- شيردان شاكيري:

بهدف قاتل قاد شيردان شاكيري منتخب سويسرا لفوز مثير علي نظيره الصربي بنتيجة 2/1 في مباريات المجموعة الخامسة، لينعش آمال منتخب بلاده في التأهل لدور الـ16 بالمونديال.





11- إيدين هازارد:

سجل البلجيكي إيدين هازارد هدفين وقاد منتخب بلاده لفوز كاسح علي نظيره التونسي بخماسية مقابل هدفين، ضمنت للمنتخب البلجيكي بطاقة العبور لدور الـ16 بكأس العالم.





12- خافيير هيرنانديز:

استحق المكسيكي "هيرنانديز" أن يكون رجل مباراة منتخب بلاده ضد كوريا الجنوبية، وذلك بعدما اقتنص هدف الفوز لمنتخب المكسيك في الدقيقة 66 من المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1.





13- ماركو رويس:

ساهم الألماني ماركو رويس في فوز ثمين لمنتخب بلاده علي نظيره السويدي في المجموعة السادسة بالمونديال، حيث سجل الهدف الأول للألمان في المباراة التي انتهت بفوز المانشافت 2/1.





14- هاري كين:

سجل الإنجليزي "كين" ثلاثية في فوز منتخب بلاده علي نظيره بنما بستة أهداف مقابل هدف، ليصعد المنتخب الإنجليزي لدور الـ16 بالبطولة، و تربع مهاجم توتنهام علي قمة ترتيب هدافي المونديال برصيد 5 أهداف، وهذه المرة الثانية الذي يحصد فيه "كين" جائزة رجل المباراة في النسخة الحالية لكأس العالم





15- ساديو ماني:

استحق ساديو ماني لقب "رجل مباراة منتخب السنغال مع نظيره اليابان التي انتهت بالتعادل 2-2 ، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه نجم ليفربول خلال اللقاء واحرازه الهدف الأول لأسود التيرانجا في واحدة من أفضل مباريات المونديال حتي الآن.





16- جيمس رودريجيز:

قاد رودريجيز هداف النسخة الماضية من المونديال منتخب بلاده لتحقيق فوزًا ثمينًا علي نظيره البولندي بثلاثية نظيفة وصنع لاعب بايرن ميونيخ 3 أهداف خلال المباراة



