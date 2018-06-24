أبل تحذر مستخدمى هواتف أيفون من برامج الـ"Jailbreaking"

قامت أبل فى وقت سابق من هذا الأسبوع بتحذير مستخدمى هواتف أيفون من تثبيت أى برنامج يهدف إلى اختراق نظام التشغيل iOS، خاصة البرامج التى تعد المستخدمين بعمل Jailbreaking للجهاز، وهى طريقة تستخدم برامج اختراق غير مصرح بها لتشغيل التعليمات البرمجية فى المستويات الأساسية للجهاز، مما يسمح للمستخدمين بأشياء لا يسمح لهم نظام iOS عادةً بتنفيذها، مثل تغيير الرموز أو إضافة سمات أو تشغيل تطبيقات غير معتمدة.





وشرحت أبل أن الأدوات المستخدمة فى هذه البرامج يمكن أن يكون لها آثار جانبية متعددة، إذ لا تجعل هواتف آيفون أكثر عرضة للقراصنة فقط، بل يمكن أن يكون لها تأثير ضار على عمليات الهاتف بشكل عام، وتأتى تلك التحذيرات بعد انتشار العديد من البرامج الخاصة بالـ Jailbreaking بين المستخدمين.





من الجدير بالذكر أن أبل نفت فى وقت سابق من اليوم وجود ثغرة داخل نظام تشغيل ios يسمح بتجاوز مزايا الأمان واختراق هواتف آيفون وأجهزة آيباد.