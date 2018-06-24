Euisun Chung: أودي وهيونداي يتعاونان في إنتاج السيارات الهيدروجينية

أبرمت هيونداي وأودي تعاون من نوع جديد ويختص في تطوير إنتاج السيارات الهيدروجينية معاً، وهذا التعاون من موجبه ان تقوم الشركتان بمشاركة الخبرات لتطوير السيارات التي تعمل بالهيدروجين، وكشفت الإتفاقية أن الشركات الأم للطرفين وهي كيا وفولكس واجن بمقدورهم الإستفادة من الشراكة أيضاً.



