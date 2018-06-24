هيئة الكتاب تصدر "تحولات طائر الفينيق" للشاعر الأردني الفلسطيني عمر شبانة

صدر ديوان مختارات شعرية للشاعر الفلسطيني الأردني عمر شبانة، بعنوان "تحوّلات طائر الفينيق"، وهو كتاب يشتمل على مختارات من مجموعاته الشعرية التي أصدرها خلال سنوات تجربته الماضية، وهي: غبار الشخص، الطفل إذ يمضي، ورأس الشاعر، عن سلسلة الإبداع العربي التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويرأس تحريرها الشاعر المصري سمير درويش،

الديوان صورة من تجربة شبانة، التي تعدّ واحدة من تجارب شعراء الثمانينات في فلسطين والأردن، ويرى فيها البعض إضافة إلى شعر الأجيال السابقة، فهي تُعنى بهموم الإنسان التي تتواصل مع هموم الوطن والقضية المركزية، لكنّ السؤال الأساسيّ في قصيدته سؤال وجودي قبل أن يكون وطنيًّا، ما يجعله مهجوسًا بهموم الحياة والوجود أولًا وأساسًا.

من بين مجموعاته الشعرية سالفة الذكر، يختار شبانة قصائد ومقاطع تمثل تجربته في الحب والنضال السياسي والمعتقلات، لكنه من جهة ثانية وأساسية حريص على الاشتغال باللغة والصورة والسرد الشعريّ، فهذه تجربة يحاول من خلالها تطوير تجربته، وفتح أبواب جديدة للشعر كي يتفتح على فضاءات جديدة، وهو أمر متروك للنقد العربي كي يقول رأيه وانتقاداته وتقديره لهذه التجربة.

مختارات من خمس مجموعات، تجسّد تجربة خاصّة لا تشبه إلا ذاتها، تجربة حياة تنطوي عليها هذه التجربة الشعرية، وهي تجربة شعرية تتكئ على تجربة حياتية ذات أبعاد مختلفة ومتميزة.