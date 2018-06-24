إليكِ أفضل واقيات "الشمس" لحماية بشرتك في عطلة الصيف

مع بداية فصل الصيف، لا بد من تخصيص حماية خاصة ببشرتك خصوصاً خلال العطلات التي تتعرّضين فيها لأشعة الشمس. لذلك لا تهملي العناية بسطح البشرة قبل الخروج من المنزل، من خلال الاستعانة بواقيات الشمس، قبل وضع أي مستحضر على سطح البشرة.





إذاً، لا تتخلّي عن الواقي الشمسي واختاري هذه المكونات الفعّالة التي تحمي بشرتك، خصوصاً عندما تطّلعين على الطرق الصحيحة لتطبيقها على كامل السطح.





‎‎تطبيق الواقي الشمسي قبل 30 دقيقة ‏

بداية، استعملي الواقي الشمسي بطريقة منتظمة، ومرّريه على كامل البشرة للحصول ‏على نتيجة مثالية. والأهم أن تنتظري حوالى 30 دقيقة حتى تتشبّع البشرة بهذه المستحضرات، قبل وضع أي كريم للترطيب أو ‏غيره. فهذه الخطوة تضمن لك عدم خلط مكوّنات الكريمات المختلفة المستخدمة على البشرة بعضها ببعض، الأمر الذي يضعّف تأثيرات كل منها على البشرة.





واقي شمسي لاشراق البشرة

بعد أن تتأكدي من أن البشرة قد امتصت الواقي الشمسي، يمكنك جعلها أكثر إشراقاً وتألقاً وذلك من خلال تمرير المستحضر الخاص لحماية البشرة والذي يمكن تمريره مع الواقي الشمسي. فهذه الخطوة تضمن النقاوة لسطح البشرة بعيداً عن إفرازات الزيوت المزعجة، خصوصاً عند تمرير مستحضرChristian Dior Diorsnow White Reveal UV Shield SPF 50 الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية الضارة‎. ‎





واقي شمسي برونزي

وفي حال أردت الحصول على الوقاية الطبيعية المتألقة على بشرتك من خلال تمرير مستحضر جمالي برونزي غني بالفيتامين على كامل سطح البشرة والرقبة، قومي باختيار الواقي الشمسي البرونزي قليلاً على غرار مستحضر كلينيك CLINIQUE Broad Spectrum SPF 50 Sunscreen Face Cream لتمريره على كامل سطح البشرة. والاهم عدم الاقتراب من محيط العينين، وتمرير على محيطها من الجهة الخارجية مستحضر NARS Velvet Matte Skin Tint Broad Spectrum SPF 30 الذي يغنيكي عن اختيار الكونسيلر.





واقي شمسي للشفاه

في النهاية يجب الحرص على وضع الواقي الشمسي على كافة أماكن البشرة المعرضة للأشعة خصوصاً الشفاه منها. فهذه المنطقة تتعرّض للإسوداد والتشقّقات نتيجة الجفاف القائم. فلا بد من تمرير بطرف الاصبع قبل الخروج من المنزل، الواقي ‏الشمسي الخاص من Soleil Toujours Hydra Volume Lip Masque SPF15 Cloud Nine ‏لضمان الحماية والتألق‎.‎