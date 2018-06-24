انتخابات تركيا.. أردوغان يتقدم بنسبة 53,6% بعد فرز 87,5% من الصناديق
الأحد 24/يونيو/2018 - 09:01 م
خاطر عبادة
أوضحت المؤشرات الأولية بعد فرز 87,5% من صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية تقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان، بنسبة 53,6%.
ووفقاً لصحيفة "ديلى صباح" أنّ
أقرب المنافسين لأردوغان، هو مرشح حزب الشعب الجمهورى "محرم اينجه"،
والذى حصد 30,3% من الأصوات.
وفى نفس السياق، حقّق تحالف الشعب
"الإسلامى" الذى يضم حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة
القومية" تقدماً بنسبة 54,7% بعد فرز 85% من الصناديق، يليه تحالف الأمة
بنسبة 33,3%.
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