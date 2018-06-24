انتخابات تركيا.. أردوغان يتقدم بنسبة 53,6% بعد فرز 87,5% من الصناديق

أوضحت المؤشرات الأولية بعد فرز 87,5% من صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية تقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان، بنسبة 53,6%.





ووفقاً لصحيفة "ديلى صباح" أنّ أقرب المنافسين لأردوغان، هو مرشح حزب الشعب الجمهورى "محرم اينجه"، والذى حصد 30,3% من الأصوات.





وفى نفس السياق، حقّق تحالف الشعب "الإسلامى" الذى يضم حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" تقدماً بنسبة 54,7% بعد فرز 85% من الصناديق، يليه تحالف الأمة بنسبة 33,3%.