برلماني يُطالب بتطبيق قانون الطوارئ على كل من يتلاعب بقوت الشعب
الأحد 24/يونيو/2018 - 09:01 م
كساب أحمد
قال النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، إن الجميع وافق على تطبيق قانون الطوارئ على الإرهاب، لأن مصر تمر بمرحلة استثنائية، لذلك لابد من تطبيق هذا القانون على التجار وكل من يتلاعب بقوت الشعب، لأن مصر في حالة حرب.
وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد،: "إحنا بنبني دولة حقيقية مش افتراضية، وسعر البترول لم يؤثر بشكل واضح على المنتجات"، مشيرًا إلى أن ضرورة تطبيق قانون الطوارئ وتطبيق التسعيرة الجبرية على التجار، معقبًا: "يا ريت ده يطبق إن شاء الله".
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