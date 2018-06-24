برلماني يُطالب بتطبيق قانون الطوارئ على كل من يتلاعب بقوت الشعب

قال النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، إن الجميع وافق على تطبيق قانون الطوارئ على الإرهاب، لأن مصر تمر بمرحلة استثنائية، لذلك لابد من تطبيق هذا القانون على التجار وكل من يتلاعب بقوت الشعب، لأن مصر في حالة حرب.



